Москва, , 12:47 — REGNUM Коллектив Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) рассказал делегации МАГАТЭ всю правду про обстрелы объекта киевским режимом. Об этом сообщил 2 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, представители МАГАТЭ не ожидали, что местные жители и коллектив ЗАЭС будут настолько напористо требовать от них повлиять на киевский режим, чтобы тот прекратил попытки уничтожить атомную электростанцию.

«Похоже представители миссии МАГАТЭ не были готовы к такому напору от местных жителей и сотрудников АЭС. Видимо, делегация считала, что коллектив будет молчать. Но коллектив не стал молчать — сотрудники АЭС требовали наведения порядка от МАГАТЭ», — сказал Рогов.

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