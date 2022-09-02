Петропавловск-Камчатский, 2 сентября 2022, 12:47 — REGNUM В рамках форума «Экосистема. Заповедный край» в Петропавловске-Камчатском эксперты проекта «Экософия» платформы «Россия — страна возможностей» провели квест для жителей города. В нем приняли участие активные горожане, студенты, участники молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».
Городской квест «Экософия — это новый я!» направлен на вовлечение жителей Петропавловска-Камчатского в экологичный образ жизни. На старте с напутственным словом к участникам обратилась руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.
Участники разделились на команды по пять человек и в ходе квеста посетили более 30 станций, на каждой из которых им необходимо было выполнять задания, связанные с внедрением экологичных привычек. Это сбор и подготовка к сдаче в переработку разных фракций: пластиковых и стеклянных бутылок, крышечек, поиск натуральных продуктов в обозначенной в маршрутном листе пекарне, и даже задание сдать свои вещи для вторичного использования. Организаторы также приготовили для команд развлекательные задания, например, провести опрос среди участников квеста, спеть экопесню на улице, а также изучить материалы фотовыставок, подаренных Петропавловску-Камчатскому партнерами проекта «Экософии».
Эксперты проекта «Экософия» — жюри квеста — оценивали количество пройденных этапов и качество выполнения заданий, а также активность в телеграм-чате и социальных сетях, где участники публиковали отчеты о прохождении квеста.
По итогам авторского городского квеста «Экософия — это новый я!» объявлены 50 победителей, которые отправятся в поощрительную поездку по маршруту Петропавловск-Камчатский — берег Охотского моря – Апача, ГК «Апачинские термальные источники» — Петропавловск-Камчатский с 3 по 4 сентября в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В программе участие в федеральных акциях «Вода России» и «Сохраним лес», посещение природных достопримечательностей, экотроп и термальных источников, авторский квиз и мастер-сессия от экспертов проекта «Экософия».
Напомним, Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на Камчатке в эти дни.
Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия. Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн руб.
Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Ключевые партнёры форума: ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».