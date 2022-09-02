Петропавловск-Камчатский, , 12:47 — REGNUM В рамках форума «Экосистема. Заповедный край» в Петропавловске-Камчатском эксперты проекта «Экософия» платформы «Россия — страна возможностей» провели квест для жителей города. В нем приняли участие активные горожане, студенты, участники молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Геотермальные источники Алексей Иванов, ИА REGNUM

Городской квест «Экософия — это новый я!» направлен на вовлечение жителей Петропавловска-Камчатского в экологичный образ жизни. На старте с напутственным словом к участникам обратилась руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

«В квесте «Экософия» — это новый я!» задания разработаны таким образом, чтобы участники на практике смогли попробовать внедрить в свою жизнь экологичные привычки. Кроме этого, наши задания дают понять, что вести ЭкОЖ — это не сложно, и экологизация образа жизни не занимает много времени. Например, задание найти пластиковые крышечки и подготовить их к сдаче занимает две-три минуты. Развлекательные станции нужны, чтобы донести, что экологичный образ жизни — это не только полезно, но еще весело и увлекательно. Например, в одном из заданий нужно было узнать мою любимую экопесню – это «Улыбка» Людмилы Гурченко. Всегда оставаться в хорошем настроении и улыбаться – действительно моя любимая экопривычка», — отметила Вита Саар .

Участники разделились на команды по пять человек и в ходе квеста посетили более 30 станций, на каждой из которых им необходимо было выполнять задания, связанные с внедрением экологичных привычек. Это сбор и подготовка к сдаче в переработку разных фракций: пластиковых и стеклянных бутылок, крышечек, поиск натуральных продуктов в обозначенной в маршрутном листе пекарне, и даже задание сдать свои вещи для вторичного использования. Организаторы также приготовили для команд развлекательные задания, например, провести опрос среди участников квеста, спеть экопесню на улице, а также изучить материалы фотовыставок, подаренных Петропавловску-Камчатскому партнерами проекта «Экософии».

Эксперты проекта «Экософия» — жюри квеста — оценивали количество пройденных этапов и качество выполнения заданий, а также активность в телеграм-чате и социальных сетях, где участники публиковали отчеты о прохождении квеста.

«Очень благодарна организаторам экоквеста. Таких мероприятий на Камчатке не хватает, хочется, чтобы их было как можно больше. Ведь просвещаться в экологической сфере необходимо и младшим, и старшим поколениям. Во время прохождения теста и квеста мы поняли, что в обычной жизни упускаем важные мелочи, например, не выключаем воду во время чистки зубов. Также узнали о дополнительных местах по переработке мусора в городе», — поделилась мнением участница экоквеста, методист клубного учреждения Дома культуры и досуга «Апрель» Владислава Федотова.

«Мне знакомые рассказали о том, что в городе будет проводиться авторский экоквест, и я решил поучаствовать. Я и сам уже не один год провожу экологические акции по очистке берегов на Камчатке: в 2020 году и в 2022 году в наших акциях поучаствовали около 100 человек. Мне понравился квест, на наших мероприятиях не хватало такого формата, которые позволяют привлечь еще больше участников», — рассказал участник квеста, генеральный директор компании Your Tour Kamchatka Евгений Савин.

По итогам авторского городского квеста «Экософия — это новый я!» объявлены 50 победителей, которые отправятся в поощрительную поездку по маршруту Петропавловск-Камчатский — берег Охотского моря – Апача, ГК «Апачинские термальные источники» — Петропавловск-Камчатский с 3 по 4 сентября в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В программе участие в федеральных акциях «Вода России» и «Сохраним лес», посещение природных достопримечательностей, экотроп и термальных источников, авторский квиз и мастер-сессия от экспертов проекта «Экософия».

Напомним, Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» проходит на Камчатке в эти дни.

Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия. Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн руб.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Ключевые партнёры форума: ППК «Российский экологический оператор», АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».