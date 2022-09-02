Москва, 2 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что результаты миссии экспертов МАГАТЭ доведут до мировой общественности. Об этом 2 сентября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Запорожская АЭС

Министр отметил, что США и Европейский союз умышленно замалчивают ситуацию вокруг ЗАЭС, таким образом поощряя Киев и его безрассудные действия. При этом Россия делает всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

«Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Запорожской атомной электростанции остались восемь сотрудников МАГАТЭ. Шесть человек пробудут на объекте несколько дней, ещё двое останутся там на постоянной основе.