Москва, 2 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Право каждый страны ЕС самостоятельно решать вопрос въезда граждан России стало еще одним симптомом приближающегося развала еврозоны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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«Что касается права каждой страны ЕС самостоятельно решать вопрос о въезде граждан России, то это еще один симптом приближающегося развала еврозоны и единой Европы», — констатировал Миронов.

Он объяснил это также ростом противоречий и сокращением ресурсов внутри ЕС.

«Конечно, развал будет не завтра. Но темп господа взяли хороший. Так держать!» — подчеркнул Миронов.

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