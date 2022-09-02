Москва, , 12:51 — REGNUM В Москве покончил с собой 20-летний сын известного продюсера и телеведущего Язамира Готта. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» 2 сентября.

Язамир Готта Цитата из телешоу Travel Channel Anthony Bourdain: No Reservations

Тело молодого человека нашли на улице Обручева. В телефоне погибшего была найдена предсмертная записка, из которой следует, что причиной самоубийства стала ссора с девушкой. Продюсер, в свою очередь, новость о гибели сына пока что никак не комментировал.

Напомним, Язамир Готта наиболее известен как попутчик американского шеф-повара Энтони Бурдена в его телешоу Travel Channel Anthony Bourdain: No Reservations. В рамках шоу путешественники побывали в России, Румынии, США, Узбекистане и других странах.

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