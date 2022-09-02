Кызылский район, Тува, , 12:42 — REGNUM В Туве правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека. Авария произошла 28 августа на трассе в Кызылском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП в Туве МВД Тувы

По предварительным данным, двое мужчин и три женщины возвращались домой на автомобиле Opel Astra после распития спиртного на берегу Енисея. За рулём находился пьяный 30-летний мужчина без водительских прав.

На 21 км дороги Кызыл — Сарыг-Сеп мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, в котором находилась семья с детьми в возрасте 13 и 16 лет.

«Все участники дорожного движения в крайне тяжёлом состоянии. На месте погибли две пассажирки транспортного средства, которым управлял нетрезвый водитель», — отметили в ведомстве.

Добавим, что всего с 27 по 29 августа на дорогах республики произошло четыре смертельных аварии, в результате которых погибли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Каа-Хемском районе Тувы автомобиль Toyota Corona Premio выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым IVECO. В результате на месте погибли три пассажирки легковушки.

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