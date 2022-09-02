Москва, , 12:42 — REGNUM В августе 2022 года Вооружённые силы РФ в ходе СВО уничтожили на территории бывш. УССР 174 штаба ВСУ. Об этом сегодня, 2 сентября не селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны России

Также по его словам, за месяц уничтожено более 600 единиц тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

«Российские войска продолжают наносить высокоточные удары по важным военным объектам на территории бывшей УССР», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации уничтожили на Украине более 30 американских гаубиц М777.

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