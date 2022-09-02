Калуга, , 13:55 — REGNUM Более восьми тысячи детей, постоянно проживающих в «чернобыльской зоне», получают компенсационные выплаты. Об этом 2 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Чернобыльская трагедия Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, является ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Получателями выплаты являются дети, чьи родители подверглись радиации. Получить выплату может родитель ребенка, его опекун, попечитель, усыновитель или близкий родственник — например, бабушка или дедушка. За компенсацией также может обратиться и сам ребёнок, если ему исполнилось 18 лет.

Дошкольникам, школьникам и учащимся профессиональных образовательных организаций устанавливаются выплаты в размере от 542 рублей 26 коп. до 210 рублей 86 коп., в зависимости от категории учреждения, а также 105 рублей 44 коп. на питание детей, не посещающих учебное заведение по медицинским показаниям. Чтобы получить такое пособие, необходимо обратиться в клиентскую службу ОПФР по месту жительства до 15 октября. Решение о назначении компенсации выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трёх рабочих дней после его вынесения. Выплата осуществляется начиная с месяца следующего за месяцем подачи заявления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику с 3 по 25 число каждого месяца.

«С 1 января 2022 года органам Пенсионного фонда Российской Федерации переданы функции по назначению отдельных мер социальной поддержки, в частности, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — отметила Светлана Сомова.

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