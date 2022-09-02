Калуга, 2 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Более восьми тысячи детей, постоянно проживающих в «чернобыльской зоне», получают компенсационные выплаты. Об этом 2 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыльская трагедия

Одной из мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, является ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Получателями выплаты являются дети, чьи родители подверглись радиации. Получить выплату может родитель ребенка, его опекун, попечитель, усыновитель или близкий родственник — например, бабушка или дедушка. За компенсацией также может обратиться и сам ребёнок, если ему исполнилось 18 лет.

Дошкольникам, школьникам и учащимся профессиональных образовательных организаций устанавливаются выплаты в размере от 542 рублей 26 коп. до 210 рублей 86 коп., в зависимости от категории учреждения, а также 105 рублей 44 коп. на питание детей, не посещающих учебное заведение по медицинским показаниям. Чтобы получить такое пособие, необходимо обратиться в клиентскую службу ОПФР по месту жительства до 15 октября. Решение о назначении компенсации выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трёх рабочих дней после его вынесения. Выплата осуществляется начиная с месяца следующего за месяцем подачи заявления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику с 3 по 25 число каждого месяца.

«С 1 января 2022 года органам Пенсионного фонда Российской Федерации переданы функции по назначению отдельных мер социальной поддержки, в частности, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — отметила Светлана Сомова.