Москва, 2 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Члены ЕС разделяют граждан России на сорта для раскачивания ситуации внутри России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, такое мнение высказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Парламентарий напомнил, что сначала передовики европейской русофобии — прибалтийские страны и Польша требовали полностью опустить железный занавес на границе с Россией.

«Но более прагматичные члены ЕС решили не объявлять по-нацистски всех граждан России людьми второго сорта, а все-таки разделять их на эти самые сорта. Делается это, разумеется, не из каких-то гуманных соображений, а с целью давления для раскачивания ситуации внутри нашей страны», — рассуждает Миронов.

Прием известный: кнут и пряник, констатировал парламентарий.

«Поддерживаешь спецоперацию и «неправильного», по мнению Запада, президента своей страны? Сиди дома. Готов поменять национальные интересы на европейский комфорт? Милости просим, только галочку поставь и отрекись. Вполне себе средневековая практика, когда за инакомыслие преследовали, а за переход в чужую веру — сохраняли жизнь и имущество», — указал депутат.

Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы отдельным категориям граждан РФ, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.