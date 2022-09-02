Токио, , 12:41 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси приветствовал недавний призыв южнокорейского лидера Юн Сок Ёля улучшить отношения между странами. Об этом глава японского внешнеполитического ведомства заявил 2 сентября в ходе пресс-конференции.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Глава МИД Японии отметил, что две страны должны сотрудничать в решении различных проблем, включая международные, и подчеркнул важность развития двусторонних отношений и укрепления трехстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

Хаяси также сообщил о намерениях Токио тесно сотрудничать с администрацией Юн Сок Ёля для улучшения отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, что 15 августа южнокорейский лидер Юн Сок Ёль пообещал улучшить отношения с Японией.

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