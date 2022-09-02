Москва, 2 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону выполнения соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Мирзоян договорились продолжить обсуждение этой темы в скором времени. В пресс-службе подчеркнули, что инициатором разговора была армянская сторона.

Напомним, согласно трёхсторонних договорённостей Москвы, Баку и Еревана, армянская сторона пообещала передать Лачинский коридор Азербайджану в течение трёх лет. Правительство Армении сделало это досрочно, к 25 августа, за что его упрекают представители оппозиции. В настоящее время Армению и Нагорный Карабах, соединяет новый маршрут.