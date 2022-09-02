Ижевск, 2 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. С начала текущего года в Удмуртии выявлено 142 земельных участка общей площадью 3,477 тыс. гектаров, на которых выявлены заросли борщевика Сосновского. Из этих участков 992 гектара являются сельхозугодьями, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Природный агрессор борщевик Сосновского

Так, в августе сплошное зарастание борщевиком выявлено на земельных участках сельскохозяйственного назначения с видом разрешённого использования для сельскохозяйственного производства площадью 171 гектар вблизи села Арзамасцево в Каракулинском районе. Участок принадлежит ООО «Агросервис» на праве собственности.

Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушений и предложено принять меры по устранению зарослей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года земельные участки, заросшие борщевиком, были обнаружены в четырех районах Удмуртии. В Балезинском районе площадь зарослей составила 428 гектаров, в Увинском районе — 69,8 гектара, в Дебесском — 18,4 гектара и в Воткинском — 3 гектара.

До этого растение было обнаружено в Ярушинском дендропарке в Ижевске, а также в Завьяловском районе.

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