Москва, 2 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Китайский юань — это валюта, которая априори будет падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал планы российских властей потратить почти 4,4 трлн рублей на покупку юаней и других валют дружественных стран, чтобы замедлить усиление рубля.

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«Рубль надо ослаблять, — согласился Остапкович. — Но другой вопрос — что такое китайский юань. Это валюта, управляемая Народным банком Китая. И сейчас КНР испытывает очень большие экономические сложности. Он опускает юань. То есть мы будем покупать резервную валюту, которая будет опускаться и терять в стоимости в ближайшее время. Насколько это позитивно — формировать резервы в валюте, которая априори будет падать в ближайшее время? Кроме того, не следует забывать, что в Китае имеют место ипотечные «пузыри» и замедляется рост экономики. Юань — единственная из шести резервных валют, которая регулируется центральным банком. И я не исключаю, что КНР продолжит ее опускать и дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, почему российской экономике необходим слабый рубль.