Москва, , 12:34 — REGNUM В августе российские системы противовоздушной обороны в рамках проводимой спецоперации по защите Донбасса перехватили 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 2 сентября на селекторном совещании в Министерстве обороны России сообщил глава оборонного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Кроме того, за последний месяц лета киевская армия лишилась более двух десятков единиц военной авиатехники.

«Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS», — уточнил глава Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки, 31 августа, российские комплексы ПВО перехватили на территории бывш. УССР 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

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