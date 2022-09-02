Москва, , 12:34 — REGNUM Участники Московской конференции по международной безопасности поддержали курс России, чем доказали бессмысленность попыток Запада изолировать её. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 2 сентября на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

Сергей Шойгу Mil.ru

Он отметил, что в центре дискуссии находилось формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира. Руководители военных ведомств, которые выступали на форуме, выразили поддержку внешнеполитической линии Москвы. Они намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.

«Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что на конференции присутствовали более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций. В числе участников были главы военных ведомств, ведущие отечественные и зарубежные военные эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская конференция по международной безопасности прошла в середине августа в рамках форума «Армия-2022». Шойгу на её открытии заявил, что Запад управляет киевским режимом в условиях гибридной войны с Россией.

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