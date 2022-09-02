Москва, , 12:34 — REGNUM Планы российских властей закупить валюту дружественных государств на 70 млрд долларов, дабы остановить укрепление рубля, — это правильное решение, так как дорогой рубль невыгоден ни бюджету, ни экономическим агентам, ни населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что рубль надо ослаблять, — это абсолютно правильное решение, потому что наши экспортеры, например металлурги, уже стали выходить в ноль, — сказал Остапкович. — Они становятся неэффективными при таком курсе. Сегодня экономических агентов, бюджет и население устроил бы курс в 74-79 рублей за доллар. И первые шаги к этому уже заявлены. Если ты покупаешь валюту (не имеет значения, какую), то у тебя падает рубль. Потому что они собираются потратить триллионы рублей. Поэтому с точки зрения ослабления рубля это абсолютно правильный маневр».

При этом он призвал учитывать, что основная причина укрепления рубля не в валюте, а в сверхположительном профиците счета текущих операций.

«То есть наш экспорт как никогда, как ни в одно другое время значительно превосходит импорт. А когда происходит такое, национальная валюта укрепляется», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов объяснил, почему власти РФ не могут расстаться с идеей девальвации рубля.

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