Москва, , 12:33 — REGNUM Всемирная торговая организация давно перестала быть инструментом решения каких-либо международных экономических споров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

ВТО Wto.org

«Хочу напомнить, что не только Россия пострадала от санкционного давления. Еще в 2016–2017 годы страны Западной Европы пытались через суд ВТО решать торговые споры с США. Но ни один такой спор так и не был разрешен, — сказал Комолов. — И на сегодняшний день ВТО — это та контора, которая существует лишь потому, что западный политический мейнстрим не готов публично признаться в отказе от прежних постулатов, которые ранее отстаивались на самом высоком уровне. Можно сказать, что ВТО стала неким аналогом СНГ, которое тоже никто не упразднял, но фактически его больше нет, а идея умерла еще в 1990-е годы. Тем не менее формально институты сохраняются».

Как полагает Комолов, юридически ВТО может сохраняться сколь угодно долгое время, но ее политическая и экономическая значимость стремится к нулю.

«И нет никаких свидетельств того, что в ближайшем будущем идеи свободной торговли вновь лягут в основу политического мейнстрима, а ВТО сможет влиять на мировую торговлю», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что идеи Всемирной торговой организации перестали быть актуальными в новых экономических условиях.

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