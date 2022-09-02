Стокгольм, , 12:34 — REGNUM Правительство Швеции поддерживает намерение ЕС отделить цену на газ от цен на электроэнергию. Об этом 2 сентября заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон на пресс-конференции, пишет газета Aftonbladet.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

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«Это очень радикальное предложение», — отметила Андерссон, которая считает, что цены на электроэнергию можно снизить вдвое по сравнению с сегодняшним уровнем.

По ее словам, первый шаг — закрепить предложение по разделению цен на газ и электроэнергию в риксдаге, и там правительство страны может получить поддержку.

В настоящее время общая цена на электроэнергию в ЕС определяется самым дорогим из видов энергии, которым обычно является природный газ. Поэтому цена на электроэнергию в Европе обычно следует за ценой на газ.

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