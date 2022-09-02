Москва, , 12:31 — REGNUM Идеи Всемирной торговой организации перестали быть актуальными в новых экономических условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

«Сам Запад давно похоронил идею ВТО, потому что она перестала быть актуальной, — сказал Комолов. — В иные времена западные корпорации были заинтересованы в развитии свободной торговли, потому что она позволяла захватывать новые рынки и побеждать в конкурентной борьбе с мелкими местными производителями, а сегодня ситуация повернулась в ином направлении. Все страны сконцентрированы на развитии собственных производств. Всё чаще говорят о релокации, о возврате производств из колоний в метрополии. Именно поэтому рост протекционизма и экономической борьбы между развитыми странами делают идею ВТО неактуальной. И поэтому эта организация не может быть значимым предметом политического и экономического дискурса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что в настоящее время страны Западной Европы и США фактически стали главными акторами протекционизма.

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