Подгорица, , 12:30 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций в экономику Черногории на конец июня 2022 года составил 508,03 млн евро, при этом из страны отлило 152,16 млн евро, свидетельствуют предварительные данные Центрального банка (CBCG).

Евро

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 355,87 млн ​​евро, что на 73,05% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщается в бюллетене CBCG.

Общий приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 45,3 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом роста собственных инвестиций.

59,9 млн евро убыло из страны на основе инвестиций резидентов за рубежом, а вывод средств нерезидентами, вложенных в Черногорию, составил 92,26 млн евро.

Приток прямых иностранных инвестиций в виде вложений в акционерный капитал составил 296,02 млн евро, что составляет 58,27 процента от общего объема. Из них 201,55 млн евро было инвестировано в недвижимость, а 94,47 млн ​​евро — в компании и банки.