Москва, , 12:30 — REGNUM В настоящее время страны Западной Европы и США фактически стали главными акторами протекционизма и санкционного давления на другие государства, несмотря на то, что раньше рьяно выступали за свободу торговли и усиление ВТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал заявление бывшего замглавы ВТО И Сяочжуня о том, что односторонние санкции стали вызовом для авторитета ВТО.

ВТО Ictsd.org

«Мне кажется, что он выразился довольно мягко. На самом деле стоит говорить о банкротстве идей ВТО, — сказал Комолов. — Когда-то они были фундаментом западноцентричного мейнстрима. США и Западная Европа выступали в качестве главных проводников идей глобализма и свободной торговли. А сегодня именно они являются главными акторами протекционизма и санкционного давления на другие страны. То есть отрицают свои прежние идеологические постулаты. Отказываются от тех идей, проводниками которых были. Изменились экономические интересы, конъюнктура, и поэтому можно легко забыть о своих старых идеологических ориентирах».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению И Сяочжуня, в последние годы Всемирная торговая организация сильно ослабела.