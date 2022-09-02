Вена, 2 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Восемь сотрудников МАГАТЭ остались в Энергодаре на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил постпред РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Он рассказал, что шесть сотрудников МАГАТЭ остались на станции на несколько дней, ещё двое — на постоянной основе.

«За несколько часов гендиректор, как он сам подтвердил, успел ознакомиться с наиболее важными моментами в положении дел на АЭС. Однако здесь требуется более основательная экспертная работа», — цитирует слова Ульянова РИА Новости.

Он пояснил, что национальности сотрудников, которые останутся на станции, имеют второстепенное значение, поскольку они являются международными чиновниками и выполняют сугубо технические задачи. В силу своего статуса, сотрудники МАГАТЭ не могут делать умозаключения технического характера, отметил Ульянов.