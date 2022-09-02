Стокгольм, 2 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. На пресс-конференции с участием высокопоставленных членов Социал-демократов министр обороны Швеции и министр по делам миграции предупредили об «угрозе национальной безопасности и внешней политике», которую Шведские демократы якобы представляют для страны. В свою очередь политолог Питер Эсайассон считает, что партия власти вновь достала из «предвыборного чемодана» излюбленный инструмент очернения оппозиции. Об этом он рассказал 2 сентября в эфире телеканала TV4.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Пресс-конференция социал-демократов является «классической политикой конфронтации» со стороны Социал-демократов, считает Эсайассон.

Политолог назвал такие нападки на оппозицию предвыборной традицией Социал-демократов указывать на угрозы национальной безопасности, которые несет в себе оппозиция. По его словам, Социал-демократы занимаются этим с 50-х годов.

Даже Карл Бильдт, который вел Швецию в ЕС в 90-х, также «получил тумаков» от очернявших его Социал-демократов, добавил Эсайассон.