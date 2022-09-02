Тбилиси, , 12:29 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает своей задачей «максимально укрепить» отношения с США и ЕС. Об этом он 1 сентября заявил журналистам.

Ираклий Гарибашвили Правительство Грузии

«Чтобы страна развивалась стабильно, необходимо иметь сильных союзников. Таких, как США, Евросоюз, европейские государства. Наше маленькое государство с очень сильным народом не может добиться больших успехов без партнёров и союзников», — заявил Гарибашвили.

Он отметил, что США реализуют различные проекты в Грузии. Премьер-министр положительно оценил активность американского посла в Тбилиси Келли Дегнан, а также призвал «ещё более бережно» относиться отношениями Грузии и США.

Напомним, в течение лета со стороны правительства Грузии было совершено несколько выпадов в сторону СЩА и ЕС. В июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили Вашингтон и Брюссель в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, после того, как власти отказались открывать «второй фронт».

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