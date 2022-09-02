Москва, 2 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Страны Евросоюза возвращаются в древние времена, когда на больших дорогах орудовали грабители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Подобной наглости мир ещё не видывал. Мы возвращаемся в дремучее Средневековье. Грабители на больших дорогах были тогда, и, видимо, их потомки решили возродить преступную традицию сегодня. Это означает, что европейцы чересчур заигрались, объявив граждан России вне закона, забирая у них валюту. Это как так? Это означает, что даже при наличии визы никто из россиян не поедет в страны Евросоюза. А смысл, если при пересечении границы деньги будут отбираться?» — задаётся вопросом собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что страны Евросоюза будут распоряжаться всей валютой, изъятой у российских граждан на границе, по своему усмотрению. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Решать, как распорядиться деньгами, по мнению Еврокомиссии, должны национальные компетентные органы.

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