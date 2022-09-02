Москва, , 12:28 — REGNUM Сегодня, 2 сентября, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба (МРНЦ) с 60-летием со дня создания.

Медицинский радиологический научный центр в Обнинске имени А. Ф. Цыба Admobninsk.ru

Президент подчеркнул, что обширная клиническая практика центра и результаты по-настоящему прорывных исследований являются серьёзным вкладом в борьбу с опасными недугами.

«МРНЦ является одним из ведущих радиологических комплексов в России и за рубежом по профилактике и своевременному выявлению онкологических заболеваний», — отметил Путин и поблагодарил коллектив за верность лучшим профессиональным традициям.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания.

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