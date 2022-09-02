Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге наблюдается рост налоговых платежей по основным бюджетообразующим отраслям. Об этом 2 сентября заявил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Если смотреть по отраслям, по которым в первую очередь в бюджет поступали налоги, то можно выделить промышленность, организации технической и научной сферы, а также розничной торговли.

Кроме того, по словам вице-губернатора, существенно выросли неналоговые доходы — прежде всего, доходы от управления временно свободными средствами бюджета.

«Расслабляться рано, риски снижения темпов роста доходов сохраняются. Вместе с тем, никаких рисков для устойчивости и сбалансированности бюджета мы не видим», — отметил Корабельников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доходы бюджета Петербурга по итогам 2022 года должны достигнуть триллиона рублей. Город уже выполнил годовой план по доходам на 90%.