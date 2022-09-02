Красноярск, 2 сентября 2022, 12:27 — REGNUM Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей оборудуют в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в правительстве Красноярского края.

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Mos.ru

Уточняется, что правительство России выделило 86 млн рублей из резервного фонда на закупку оборудования для отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Из краевого бюджета выделено 70 млн рублей. Оборудование уже начали приобретать.

Отделение оснастят современной медицинской техникой. В нём появятся автоматический гематологический анализатор, проточный цитофулометр, система для криоконсервирования клеток крови и другое оборудование. С его помощью можно оказывать высокотехнологичную помощь детям, страдающим тяжелыми формами заболеваний крови.

«Теперь в Красноярске будет действовать единственный центр детской трансплантологии за Уралом, где смогут лечиться дети из нашего края и других регионов», — говорится в сообщении краевых властей.

В отделении можно будет проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год.

Сейчас трансплантации костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибирского федерального округа (СФО) проводят в медцентрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ремонт в помещениях отделения ТКМ уже почти завершили. К работе готовы семеро врачей, прошедших стажировку в НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва. После установки оборудования нужно будет получить лицензию и подготовить заявку на 2023 год о предоставлении федеральных квот на пересадку костного мозга первым десяти детям.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве РФ, распоряжение о предоставлении Красноярскому краю средств на оборудование центра трансплантации костного мозга для детей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, также из федерального бюджета направят 264,1 млн рублей на завершение капитального ремонта перинатального центра в столице Марий Эл Йошкар-Оле.

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