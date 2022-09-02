Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатки выдало разрешение на отстрел двух медведей, которые проявляли агрессивное поведение вблизи села Усть-Большерецк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Олег Кугаев ИА REGNUM Медведи

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Косолапые представляли угрозу жизни и здоровью граждан. Оперативная группа спасателей совместно с госинспектором охотнадзора выехали на место и отстрелили хищников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке агрессивный медведь стал приходить к месту проведения 2–4 сентября краевого чемпионата и первенства в рамках фестиваля «Сохраним лососей вместе!». Было принято решение отстрелить косолапого хищника.