Подгорица, 2 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Электрокомпания Черногории Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) за два месяца импортировала электроэнергии на 105,9 млн евро. Ситуация на рынке электроэнергии очень сложная, поэтому пока непонятно, что ждет потребителей осенью и зимой. Пока не планируется повышение цен, но в стране объявлена компания по экономии электричества.

Электричество

Ранее министр капитальных инвестиций Эрвин Ибрагимович заявил: «Текущая ситуация очень сложная. Для наглядности упомянем только, что в период с 1 июня по 29 августа текущего года на импорт 302,6 ГВтч нам пришлось выделить аж 105,9 млн евро, или 350,13 евро/МВтч. Текущая цена на бирже превышает 700 евро/МВтч, а объявленные цены на последний квартал текущего года и весь следующий год, мягко говоря, не оптимистичны, тем более, что мы в данный момент продаем электроэнергию потребителям по цене 45 евро/МВтч».