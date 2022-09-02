Уфа, 2 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Туристическо-информационный центр открыли в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Елена Хованская ИА REGNUM Рабига Ярмиева и Аниса Туманшина в башкирских национальных костюмах. Село Саитбаба, Башкирия

Он сообщил, что центр был открыт 2 сентября в Уфе на территории Гостиного Двора.

«В них мы стараемся аккумулировать всю информацию, полезную туристам. Например, здесь можно бесплатно взять карту, узнать о достопримечательностях, гостиницах, получить консультации по услугам гидов и переводчиков и многое другое», — пояснил глава региона.

Хабиров отметил, что в 2022 году многие привычные направления для отдыха и путешествий закрыты, в связи с этим Башкирия стала ещё привлекательнее для туристов из других регионов.

«И сейчас для нас особенно важно развивать индустрию гостеприимства, создавать условия для того, чтобы люди могли с комфортом отдыхать в нашей республике, открывать ее для себя и хотели к нам возвращаться. И мы к этой цели последовательно идём», — сообщил он.

Глава региона напомнил, что подобные центры уже функционируют в Уфе на набережной Белой около монумента Дружбы и памятника Салавату Юлаеву, а также на набережной реки Уфы в Сипайлово. Также визит-центры успешно работают в геопарках «Янтан-Тау» и «Торатау», в Красном Ключе на Павловке.

Он заявил, что в республике планируется и дальше открывать подобные центры, в том числе за счёт федеральной поддержки.