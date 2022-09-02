Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Студенты вузов Свердловской области смогут получить скидку при покупке билетов на матчи футбольного клуба «Урал». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе клуба.

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Льготы студенты получат в рамках программы «Кампус». Предполагается, что в перспективе молодые люди смогут воспользоваться и другими преференциями от футбольного клуба.

Отметим, программа «Кампус» в Свердловской области начнёт действовать 1 января 2023 года. Кроме льгот на посещение футбольных матчей студенты смогут расчитывать на льготные кредиты при обучении, а также скидки в кафе и на культурных мероприятий.