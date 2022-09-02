Каракас, 2 сентября 2022, 12:23 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил покушение на жизнь вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом он написал на своей странице в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Мы выражаем солидарность вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер в связи с покушением на ее жизнь», — написал Мадуро.
По его словам, венесуэльские власти решительно осуждают «это действие, направленное на дестабилизацию мира братского аргентинского народа».