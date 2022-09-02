Каракас, 2 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил покушение на жизнь вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом он написал на своей странице в Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро.

1big.ru Николас Мадуро

«Мы выражаем солидарность вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер в связи с покушением на ее жизнь», — написал Мадуро.

По его словам, венесуэльские власти решительно осуждают «это действие, направленное на дестабилизацию мира братского аргентинского народа».