Москва, , 12:39 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», граждане России получили больше возможностей для карьерного роста. Освоить востребованную специальность или повысить свои ИТ-компетенции государство предлагает бесплатно или со скидкой от 50%.

Цифровое пространство Pixabay.com

К примеру, российские «айтишники» стали цениться на вес золота. Но не простые, а хорошо обученные. В Университете Иннополис сейчас предлагается освоить профессии «Product manager в IT» и «Разработчик 1С», а также обучиться созданию приложений на Java, тестированию ПО и основам frontend-разработки. Курсы пройдут в онлайн-формате.

«Университет Иннополис продолжает участвовать в проекте «Цифровые профессии». Мы постоянно стремимся к расширению линейки курсов, чтобы наши слушатели могли развиваться в востребованном направлении, которое им близко и интересно. В этом году мы хотим предложить два новых курса — «Product manager в IT» и «Разработчик 1С: уровень уверенного начинающего программиста». В рамках учебной программы большое внимание также уделяется практике.

На курсе «Product manager в IT» мы подготовим специалистов, обладающих навыками для продвижения новых цифровых продуктов на рынке. На курсе «Разработчик 1С: уровень уверенного начинающего программиста» слушатели погрузятся в конфигурирование и программирование на платформе «1С: Предприятие 8», — пояснила директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова.

Полностью бесплатно пройти обучение могут:

инвалиды;

безработные, стоящие на учёте в центре занятости.

Со скидкой в 75%:

родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону;

безработные, которые не стоят на учёте в центре занятости.

Со скидкой в 50%:

родители с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону;

студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;

работники бюджетных организаций;

граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. Записаться на курс можно на портале Госуслуг. Количество мест ограничено.

«Даже на госуслугах можно выбрать из более чем ста курсов по новым цифровым специальностям, это доступно даже дистанционно, по окончании обучения можно получить сертификат. Бесплатное обучение для всех льготных категорий — это хорошее подспорье и в работе, и на перспективу, например, выхода из декрета (для тех, чьим детям меньше 3 лет, эта услуга тоже бесплатна), и как вариант альтернативного заработка или смены профессии. От веб-дизайна и программирования до моделирования и разработки приложений: каждый может найти наиболее интересную или смежную сферу», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

Как сообщало ИА REGNUM, уже более 30 тыс. россиян учатся на курсах по проекту «Цифровые профессии» нацпроекта «Цифровая экономика». В вузах — участниках программы «Приоритет-2030» — будут проводить тестирования. В 2022 году их пройдут более чем 80 тыс. выпускников, а к 2024 году их число вырастет до 385 тыс. — сравнимо с населением города Владимира.