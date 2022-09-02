Джакарта, , 12:22 — REGNUM Правительство Индонезии предложило ввести изучение «Панчасилы» в качестве обязательного предмета в рамках проекта закона о национальной системе образования, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

«Предложение сделать «Панкасилу» обязательным предметом содержится в статьях 81 и 84 законопроекта о национальной системе образования», — заявил Аниндито Адитомо, глава агентства по стандартам образования, оценке и учебным планам.

«Панчасила» станет обязательным предметом для учащихся начальной, средней и старшей школы. Два других обязательных предмета — религия и индонезийский язык.

Напомним, Панчасила — это официальная индонезийская философская доктрина, которая состоит из пяти принципов: вера в единого Бога, справедливая и цивилизованная гуманность, единство страны, демократия и социальная справедливость для всего народа Индонезии.