Нью-Йорк, США, , 12:21 — REGNUM Энергетическое влияние России на Европу, по мнению некоторых аналитиков, подходит к концу, что потенциально снижает для европейских стран риск остаться без газа, если Россия полностью прекратит поставки в зимний период, как сообщает 2 сентября CNBC.

Газопровод Gazprom.ru

В последние месяцы Европа пережила резкое сокращение экспорта газа из России. Это углубило ожесточенные споры между Брюсселем и Москвой и усугубило риск рецессии и зимнего дефицита газа.

Директор по глобальному прогнозированию исследовательской компании Economist Intelligence Unit Агата Демаре сказала CNBC, что Кремль, похоже, «сжигает мосты» с Европой, пока это еще возможно.

На вопрос, может ли энергетическое влияние России на Европу подойти к концу, Демаре ответила: «Да. Фактически очень даже может».

«Европу ждет очень трудная зима, возможно, два года очень трудной адаптации с большими экономическими мучениями. Но затем Европа, по сути, станет более независимой с более диверсифицированной структурой», — сказала Демаре.

Президент консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Иэн Бреммер написал в соцсети, что «всё больше похоже на то, что Германия сможет пережить зиму без жесткого нормирования» даже в самом худшем случае, если Россия полностью перекроет поставки газа.

«Это очень хорошая новость, — считает Бреммер. — Энергетическое влияние России на Европу почти закончилось».

Но хотя ЕС идет по пути достижения целей по заполнению газовых хранилищ, аналитики предупреждают, что одного этого будет недостаточно.

Требуется также сокращение спроса для того, чтобы накопленного топлива хватило на достаточное количество времени для обеспечения домохозяйств и предприятий в зимний период.

Старший научный сотрудник по сырьевым товарам британской консалтинговой компании Aurora Energy Research Джейкоб Мэндел говорит, что если ЕС полностью заполнит свои газовые хранилища до наступления зимы, то в лучшем случае этих запасов хватит примерно на три месяца.

«Угроза дефицита сохраняется, — сказал Мэндел. — Неожиданное похолодание может быстро истощить запасы, если импорт не будет за ним поспевать».

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