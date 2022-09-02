Москва, , 12:21 — REGNUM Российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе. Об этом 2 сентября на селекторном совещании в Министерстве обороны России сообщил глава оборонного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сказал Шойгу.

Генерал армии добавил, что при отступлении армия киевского режима оставила большое количество оружия и раненых. При этом всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнул Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим предпринял попытку наступления на Херсон, которая с треском провалилась — бандеровские формирования понесли очень серьёзные потери в живой силе и технике.