Москва, 2 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Приток иностранных наёмников, желающих воевать на стороне Киева, сократился более чем в 3,5 раза. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 2 сентября на селекторном совещании в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Снижение притока наёмников наблюдается на фоне высоких потерь ВСУ, пояснил он. С начала российской спецоперации уничтожен 2831 иностранный боевик.

«С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза», — сказал Шойгу.

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