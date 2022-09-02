Кострома, , 12:24 — REGNUM Ночью и утром 2–4 сентября в Костромской области ожидаются ранние заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха в эти часы опустится до минус 2 градусов.

Холодный утренний туман Наталья Диева

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обычно заморозки начинаются в конце сентября. В целом температура воздуха в области на этой неделе была достаточно низкой: 11 — 14 градусов, что соответствует октябрьским нормам.

Департамент региональной безопасности и МЧС просят горожан осторожно использовать печи и обогреватели, не допуская перегрузки электросети. Отопительный сезон в Костроме ещё не начался. В прошлом году социальные учреждения областного центра начали получать тепло с 15 сентября, жилые дома — с 1 октября.

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