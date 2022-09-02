Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Американо-бразильский рэпер и продюсер Pi’erre Bourne (Джордан Тимоти Дженкс) опубликовал свой новый альбом под названием Good Movie. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных стримингах 2 сентября.

Pi’erre Bourne Цитата из интервью для портала Genius

Представленная пластинка включила в себя 23 песни, за продюсирование которых отвечал сам музыкант. Единственными гостями на релизе стали Don Toliver (Калеб Закери Толивер) и Young Nudy (Квантавиус Таварио Томас).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Nicki Minaj представила видеоклип на трек Super Freaky Girl. В ролике артистка катается на спорткаре и устраивает танцевальную постановку посреди улицы, параллельно воспевая собственную привлекательность.

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