2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 13:56 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон поддержал продолжение диалога с Российской Федерацией. Об этом, как сообщает Le Parisien, французский президент заявил в Елисейском дворце в ходе выступления перед послами Франции.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всегда можем продолжать говорить со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны… Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?» — сказал он.

Заявление французского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что у президента Франции меняется риторика. Иные также напомнили о том, что недавно Газпром приостановил поставки газа во Францию и, возможно, с этим также связано заявление Макрона. Были и те, кто напомнил, что Франция помогает киевскому режиму и при этом хочет переговоров с Москвой.

«Пускай с Зеленским поговорит», — призвал Nick S.

«Макрон! Что, зима близко? А газ тю-тю!» — с сарказмом пишет Nadya.

«Трубу перекрыли, и начал мяукать сразу про диалог», — отметил один из участников осуждения.

«Чем ближе зима, тем интереснее у них речи», — смеется Elena R.

«Они очень сильно лукавят! Все страны будут вести диалог с Владимиром Владимировичем. Я скажу больше, рано или поздно на коленях приползут», — прокомментировал Роман.

«С павлинами поговори ©», — иронизирует Егор Т.

«Проснулся! А кто до этого на Путина наехал? Поздно, готовься отапливать дворец мебелью», — с сарказмом отреагировала Olga S.

«Так он же на прошлой неделе говорил, что Россия сделала свой выбор и не о чем с нами говорить. Какой-то неопределившийся», — в недоумении Elena.

«Конечно, газик-то уже французам отключили», — смеется Lyudmila.

«Вначале он звонит Путину, затем сливает разговор. И после этого ещё на что-то надеется. Какой-то он мелкий политик», — считает Pr D.

Владимир Путин говорит по телефону Premier.gov.ru

«Ребята, да он просто любит поговорить! Кто-то любит рыбачить, кто-то читать, а он — поговорить», — шутит Маргарита.

«Единственным государством в мире? То есть мир — это исключительно Евросоюз и Турция? Китай, Индия, Восток об этом знают? Зачем тогда ездил в Африку договариваться?» — не понимает Евгения.

«И Китай, думаю, не понял забвения», — написала Olga O.

«А риторика-то меняется у Эммануэля», — отметил один из участников обсуждения.

«Походу, Алжир газу не дал», — не без сарказма отметила Елена.

«Как позвонить охота!» — иронизирует Denis V.

«Его что-то из крайности в крайность бросает. Не может решить, на какой стул сесть? Так и прогадает», — отреагировал Okksss.

«Пронырливый какой мальчонка!» — с юмором добавил Андрей.

«Конечно, Макрон, давай поговорим… Расскажи о поставках вооружений… [киевскому режиму]…» — призвал Nick S.

«Макрон уже и номер телефона сменил, а Путин всё трубку не берёт, с турком разговаривает», — шутит Андрей.

«Спонсировать киевскую хунту оружием и денежными траншами горазды, а как ценники подскочили вверх, так сразу на диалог с Россией хотят выйти», — прокомментировал Den A.

«Да, уже бьются за дивиденды от переговоров с Россией, завидуют Эрдогану!» — отметила Lidiya T.

«Макрон обиделся потому, что Эрдогану можно звонить Путину, а ему нет», — с сарказмом подытожил «бублик».