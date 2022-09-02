Мадрид, 2 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил свое «решительное осуждение» покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

Вице-президенту Аргентины он передал всю свою «солидарность».

Санчес также выразил поддержку Фернандес де Киршнер и всему аргентинскому народу и подчеркнул, что «ненависть и насилие никогда не победят демократию».