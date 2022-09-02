Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Судя по всему, наблюдатели МАГАТЭ намерены работать и давать оценки событиям на территории б. УССР столь же «объективно», как это делали представители ОБСЕ, написал 2 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Запорожская АЭС

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Как сообщалось ранее, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС дал крайне уклончивый предварительный комментарий, заявив, в частности, что «физическая целостность станции была нарушена несколько раз, но пока не установлено, случайно ли это было или намеренно».

«Еще одни слепые и тупые a la ОБСЕ. Никто, собственно, и не сомневался», — отметил Рожин.