Брюссель, , 13:18 — REGNUM До конца 2024 года есть идеальный шанс для того, чтобы «нормализовать отношения» между Белградом и Приштиной. Такое мнение 2 сентября высказал спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

По его словам, в этот период есть все условия для достижения политических договоренностей.

«В политическом календаре появился единственный шанс, которого не было, как минимум, десять лет. С настоящего времени и до 2024 года не будет выборов в Сербии, в Косово, не будет больших выборов в Европе и в США», — сказал Лайчак в интервью агентству APA.

Лайчак добавил, что положительно оценивает поддержку Лондона и Вашингтона в брюссельском процессе.

«Хотя с формальной точки зрения Великобритания уже не является членом ЕС, я рассматриваю участие Лондона в контексте наших общих усилий. Мы также очень хорошо сотрудничаем с США», — отметил Лайчак.

Напомним, что переговоры о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной ведутся под эгидой ЕС. США и Великобритания формально не участвуют в переговорах, хотя в действительности активно вмешиваются в брюссельский диалог.