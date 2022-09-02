Арлингтон, США, , 12:47 — REGNUM Китай и Индия участвуют в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Восток-2022», чем подрывают усилия Запада по изоляции России. Об этом сообщает 2 сентября американский портал Axios.

Флаги России и Индии Mil.ru

Авторы публикации отмечают, что Китай сблизился с Москвой на фоне её противостояния с США, а Индия, входящая в число ценнейших для Вашингтона партнёров, заняла нейтральную позицию относительно конфликта в б. УССР.

«Две мировые державы подрывают усилия Запада по изоляции России и опустошению казны Кремля посредством увеличения закупки российской нефти и присоединения к России к крупным военным учениям на этой неделе», — говорится в материале.

Источник издания рассказал, что Индия будет полноправным участником учений «Восток-2022». Эта страна участвовала в них и прежде, но не всегда объявляла об этом.

Поставки российской нефти в Индию и Китай выросли на фоне сокращения закупок странами ЕС. Это помогло России компенсировать потерю «доли рынка в Европе». Индии выгодны более низкие цены на нефть, но она опасается «провоцировать Москву», поэтому и отвечает «уклончиво» на предложения западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.

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