Гатчина, Ленинградская область, , 12:18 — REGNUM Специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора продолжают искать источник неприятного запаха, на который жители столицы Ленинградской области — города Гатчина — и ее округи жалуются уже не один месяц. Зона поиска расширена на городские коллекторы, сообщил 2 сентября вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин на оперативном совещании.

Человек в противогазе Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Росприроднадзор и Роспотребнадзор разработали комплекс мероприятий на объектах в промзоне Гатчины, полигоне коммунальных отходов «Новый свет-эко», а также вблизи железнодорожного полотна. Для создания полной картины будет произведено по пять-шесть замеров на разных поверхностях, с разбросом по времени, с подветренной и наветренной сторон.

«Правительство Ленобласти готово привлечь специализированную лабораторию и специалистов Аварийно-спасательной службы Ленинградской области для обследования канализационных коллекторов, которые также могут являться источниками запахов, вызывающих беспокойство граждан. Но окончательные выводы могут быть сделаны только на основании реальных данных, которые мы, вместе с жителями Гатчины, ждём от экспертов», — прокомментировал Михаил Ильин.

Напомним, качество воздуха в крупных населенных пунктах Ленобласти Гатчине, Кудрово и Мурино, откуда часто поступают жалобы на неприятный запах, проверяют мобильные экопосты Госэконадзора. После сигнала в социальных сетях или на «горячую линию» о неприятных запахах экомилиционеры в круглосуточном режиме готовы выехать по конкретным адресам для проверки наличия или отсутствия вредных веществ в воздухе. Результаты мониторинга публикуются в официальной группе Госэконадзора «ВКонтакте».