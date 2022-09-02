Москва, , 12:12 — REGNUM Центральный банк России с 13 сентября 2022 года вводит новые тарифы ОСАГО. Тарифный коридор ОСАГО расширится в обе стороны, сообщается 2 сентября на сайте регулятора.

ОСАГО Utoany.ru

Для большинства категорий автовладельцев базовый тариф ОСАГО будет расширен на 26% вверх и вниз. Ставка будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей.

Тарифный коридор для общественного транспорта увеличится в обе стороны на 17,8%. В ЦБ отметили, что тарифы ОСАГО расширяется, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ намерен изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.

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