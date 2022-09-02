Кишинёв, , 12:12 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии 2 сентября пришли с обыском в штаб оппозиционной партии «Шор». Об этом сообщает телеканал TV8.

Обыск sempsons

«Подтверждаем, что сегодня, 2 сентября, Антикоррупционная прокуратура проводит обыски по уголовному делу о финансировании партии «Шор»», — сказала журналистам прокурор Мариана Керпек.

Она добавила, что подробности по данному делу будут обнародованы после того, как завершится расследование.

В июле правоохранители уже провели в один день 97 обысков в 25 районах республики у членов «Шор». У них изымали документы, переписку и носители информации.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Депутата от «Шор» Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании партии. В мае под домашний арест отправили экс-президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона, который является почётным председателем Партии социалистов.

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